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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Пекине

Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Пекине. В четвертьфинале они победили Александра Эрлера и Лукаса Мидлера – 7:5, 7:6(4).

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