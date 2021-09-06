Про русских вспоминают лишь когда это выгодно

Медвежий уголПолитикаПро русских вспоминают лишь когда это выгодно РОСГОД – Россия. Годы. Дни. В России про русских лишний раз упоминать не принято.Вернуться к статье113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевОпять нацисты свою шарманку включили.Владимир ПлотниковТо есть, те, кто говорит о русских, это нацисты?ГМГеоргий МихалевВы о чем, убогий?Владимир ПлотниковЭто вы, о чём?ГМГеоргий МихалевЯ о статье.Сергей РоссиО... настоящий расиянец !Владимир ПлотниковА я о вас. Вы же себя убогим представили.ААлексей"Элита" будь то прежние времена или нынешние всегда в большей степени страдала чужебесием и гордилась своим родством с западом. А простой народ всегда гордился, что он русский, потому что у него в большей степени сохранилась Звездная генетика наших предков.Варюша ПодругаСпасибо!!!СанСаныч ДемченкоАлла ДубининаНадо с этой элитой тогда торговаться что б не так было обидно когда вновь отодвинут в сторону- плюшки послаще что б стали доступнее.Комментировать
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