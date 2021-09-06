Медвежий угол

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Про русских вспоминают лишь когда это выгодно

Про русских вспоминают лишь когда это выгодно

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. В России про русских лишний раз упоминать не принято.

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Георгий Михалев
Опять нацисты свою шарманку включили.
Владимир Плотников
То есть, те, кто говорит о русских, это нацисты?
Георгий Михалев
Вы о чем, убогий?
Владимир Плотников
Это вы, о чём?
Георгий Михалев
Я о статье.
Сергей Росси
О... настоящий расиянец !
Владимир Плотников
А я о вас. Вы же себя убогим представили.
Алексей
"Элита" будь то прежние времена или нынешние всегда в большей степени страдала чужебесием и гордилась своим родством с западом. А простой народ всегда гордился, что он русский, потому что у него в большей степени сохранилась Звездная генетика наших предков.
Варюша Подруга
Спасибо!!!
СанСаныч Демченко
Алла Дубинина
Надо с этой элитой тогда торговаться что б не так было обидно когда вновь отодвинут в сторону- плюшки послаще что б стали доступнее.

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