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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Халили: «Настраивалась на то, чтобы сегодня отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка»

– Похоже, выспалась сегодня. Легла спать в 21:00, отложила телефон, читала книжку, отрубилась. Проспала до утра, супер.

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