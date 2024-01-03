16 морозных фото, которые демонстрируют всю мощь настоящей зимы

Как известно, все люди делятся на две категории — те, кому жарко, и те, кому дует. Поэтому для первых наступление зимы чаще всего означает развеселые катания с горки на ватрушке, сооружение снеговиков и розовые от удовольствия и мороза щеки.
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