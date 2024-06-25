КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО АМЕРИКАНСКАЯ КРОВЬ ЗА КРОВЬ СЕВАСТОПОЛЯ?: ГЛАВНЫЙ ВОПРОС К МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ Удар по пляжу с людьми под Севастополем – это действие, за которое Россия обязана отомстить.
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