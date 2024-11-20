Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

В России с 1 января 2025 года повысят пенсии для работающих и неработающих граждан страны. Об этом в среду, 20 ноября, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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