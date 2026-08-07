Третий клуб снялся с розыгрыша Кубка России

Клуб «СШ по футболу» (Чита) из Третье лиги официально уведомил Российский футбольный союз об отказе от участия в матче следующего раунда Пути регионов FONBET Кубка России в связи с отсутствием финансовых возможностей, сообщаетrfs.
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