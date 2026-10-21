Пьяный водитель Chevrolet Blazer днём 20 октября врезался в гараж на улице Циолковского в Миассе, в результате чего его 55-летний пассажир умер до прибытия скорой помощи.
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