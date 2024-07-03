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Орбан заявил, что его предложение о прекращении огня не понравилось Зеленскому

Орбан заявил, что его предложение о прекращении огня не понравилось Зеленскому

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось президенту бывшей советской республики Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Листочки каких  только соглашений б/у-президент Украины не выбрасывал в мусорную корзину?  Там и Стабульские и особенно - Минские. Я не понимаЙ, почему не спросят его европейские светилы свободы и дипломатии? Разводят руками и делают вид, что &quot;ничего такого не произошло&quot;, как те пассажиры в лифте, когда &quot;что-то непонятное стало в воздухе&quot; и продолжают свой элитный разговор.
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