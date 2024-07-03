Орбан заявил, что его предложение о прекращении огня не понравилось Зеленскому

Сергей Дмитриев

...Листочки каких только соглашений б/у-президент Украины не выбрасывал в мусорную корзину? Там и Стабульские и особенно - Минские. Я не понимаЙ, почему не спросят его европейские светилы свободы и дипломатии? Разводят руками и делают вид, что "ничего такого не произошло", как те пассажиры в лифте, когда "что-то непонятное стало в воздухе" и продолжают свой элитный разговор.