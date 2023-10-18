Штормовой вихрь геоударов накрыл планету: чем особенна магнитная буря 19 октября 2023 года АнастасияМагнитная буря 19 октября 2023 года стала поводом для всего мира обратить внимание на феномен, который внезапно накрыл нашу планету.
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