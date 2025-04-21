Семейные ценности: власти обсуждают новые варианты использования маткапитала

Маткапитал могут разрешить тратить по-новому. Власти обсуждают возможность направлять его на программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на детей, выяснили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии