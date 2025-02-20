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Царьград

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Трамп: Украина 2 дня назад сорвала сделку по редкоземельным металлам

Трамп: Украина 2 дня назад сорвала сделку по редкоземельным металлам

Трамп заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам по вине Украины.Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам сорвана по вине Киева.

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