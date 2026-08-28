Agibot забрала 46 медалей на Всемирных играх гуманоидных роботов — 18 золотых

Китайская компания устроила настоящий разгром на соревнованиях в Пекине Agibot ярко дебютировала на вторых Всемирных играх гуманоидных роботов, прошедших 26 августа в Пекине.
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