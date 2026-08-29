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Царьград

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Парапланерист погиб в Черекском ущелье, личность установлена

Парапланерист погиб в Черекском ущелье, личность установлена

В Черекском ущелье 69-летний Рим Нагимьянов, отец известного бейсджампера Ратмира Нагимьянова, погиб после застревания парашюта на дереве.

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