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Председатель СК России поручил расследовать новые факты преступных действий в отношении мирных граждан

Председатель СК России поручил расследовать новые факты преступных действий в отношении мирных граждан

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан.

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