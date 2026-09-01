Press TV: На острове Кешм и в Ормузском проливе прогремели взрывы

На иранском острове Кешм и в районе Ормузского пролива прогремели несколько взрывов. По данным Press TV, зафиксировано около пяти взрывов на Кешме и четыре в проливе.
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