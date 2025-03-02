В Венгрии заявили о нарушениях Еврокомиссией гарантий энергобезопасности

Глава МИД Венгрии Сийярто: Еврокомиссия нарушила две гарантии энергобезопасности Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия нарушила две гарантии энергобезопасности, передает ТАСС.
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