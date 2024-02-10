Сенатор Пол счел возмутительным проект по помощи Украине без учета границы США

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Рэнд Пол выступил с заявлением о том, что законопроект об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню при игнорировании положений о безопасности южной государственной границы США представляется «возмутительным».
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