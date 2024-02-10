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Сенатор Пол счел возмутительным проект по помощи Украине без учета границы США

Сенатор Пол счел возмутительным проект по помощи Украине без учета границы США

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Рэнд Пол выступил с заявлением о том, что законопроект об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню при игнорировании положений о безопасности южной государственной границы США представляется «возмутительным».

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