Сербские школьники пересекли полярный круг и побывали на главной елке Ямала

В Салехарде прошла губернаторская елка, на которой побывали школьники из Сербии. Они поучаствовали в церемонии пересечения полярного круга и стали зрителями новогоднего представления на сцене Ямальской филармонии, сообщили в telegram-канале «Ямал объединяет».