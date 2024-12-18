Сербские школьники пересекли полярный круг и побывали на главной елке Ямала

В Салехарде прошла губернаторская елка, на которой побывали школьники из Сербии. Они поучаствовали в церемонии пересечения полярного круга и стали зрителями новогоднего представления на сцене Ямальской филармонии, сообщили в telegram-канале «Ямал объединяет».
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