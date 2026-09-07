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Газета.ру

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Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой и еще странами в составе США

Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой и еще странами в составе США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, на которой Куба, Канада, Мексика и некоторые другие страны обозначены как территория Соединенных Штатов.

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