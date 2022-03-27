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Кайри Ирвинг планирует остаться в «Нетс»: «Ни за что не брошу своего приятеля»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг заявил, что не собирается покидать «Нетс» этим летом и хочет продолжить играть с Кевином Дюрэнтом.

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