Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Дипломаты в шерстяных очках

Большая панда генетически ближе всего к еноту, но её второе название – бамбуковый медведь: ест в основном свежие побеги бамбука, а похожа на здоровенного плюшевого мишку – белого с тёмными лапами и пятнами вокруг глаз.

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