Помните эту красавицу? Ту, что слева. Которую так внимательно слушает Олюшка Скабеева? Да, это она - Яниночка Лазаревна собственной неповторимой персоной.
Янина Лазаревна помахала нам ручкой. Хотя, нет - это мы помахали ей ручкой
Комментарии
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vagas Karlito
А помните как наши ведущие вещали! Что за право говорить подобной мадам на нашем ТВ они готовы на всё! Выражали что это свобода слова и она должна нам нести вечное мудрое!)) Натащила и теперь хватит!?)) что то доброхоты быстро умылись без покаяний!?))
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8 час.
людочка
Полностью с Вами согласна!
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7 час.
Дмитрий Фактурович
Ну я тоже не бездомный, хотя это не показатель.
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6 час.
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