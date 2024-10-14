Янина Лазаревна помахала нам ручкой. Хотя, нет - это мы помахали ей ручкой

vagas Karlito

А помните как наши ведущие вещали! Что за право говорить подобной мадам на нашем ТВ они готовы на всё! Выражали что это свобода слова и она должна нам нести вечное мудрое!)) Натащила и теперь хватит!?)) что то доброхоты быстро умылись без покаяний!?))