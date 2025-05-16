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Мерц спасает свою карьеру: Германия не будет отправлять Taurus на Украину

Мерц спасает свою карьеру: Германия не будет отправлять Taurus на Украину

Несмотря на рецессию и множество проблем в экономике, Германия старается по старой привычке влезать в самые острые проблемы континента, участвуя в них так, как будто у нее еще есть силы, влияние и имидж для решения конфликтов.

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