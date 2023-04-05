Названа возможная причина ослабления рубля

В последние недели российские банки начали прибегать к покупке у Центробанка юаней с помощью валютного свопа, то есть сделки, предполагающей обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов, при этом объем покупок существенно растет.
В последние недели российские банки начали прибегать к покупке у Центробанка юаней с помощью валютного свопа, то есть сделки, предполагающей обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов, при этом объем покупок существенно растет.
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