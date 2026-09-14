Москва перешла на реестровую модель разрешений в строительстве

С сентября 2026 года в Москве введена реестровая модель разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также при рассмотрении уведомлений о планируемом возведении и завершении работ для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов.