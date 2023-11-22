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Фигурист Савосин о ЦСКА: «Роль Федорова очевидна, но не стоит забывать про Никитина и Квартальнова. Их база сохраняется»

«Роль Сергея Федорова очевидна, но не стоит забывать и про Игоря Никитина, и про Дмитрия Квартальнова.

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