В Израиле предостерегли Нетаньяху от продолжения операции в Газе

Глава оппозиционной левоцентристской партии «Авода» Яир Голан резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за проведения операции в секторе Газа и ущерба, который она нанесла мировой репутации страны.
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