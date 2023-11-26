Что грозит бизнесу за спам-звонки

Спам-звонки уже давно стали массовым и раздражающим явлением. Действительно ли они приносят пользу бизнесу или только напрягают потенциальных клиентов? И какое наказание грозит спамерам? Что такое спам-звонки Спам-звонки — обзвоны людей без их предварительного согласия с целью прорекламировать товар или услугу.