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Журнал про дело

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Что грозит бизнесу за спам-звонки

Что грозит бизнесу за спам-звонки

Спам-звонки уже давно стали массовым и раздражающим явлением. Действительно ли они приносят пользу бизнесу или только напрягают потенциальных клиентов? И какое наказание грозит спамерам? Что такое спам-звонки Спам-звонки — обзвоны людей без их предварительного согласия с целью прорекламировать товар или услугу.

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