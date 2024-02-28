Психолог рассказала, как реагировать на открытки от родственников в мессенджерах

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова 28 февраля рассказала «Известиям», почему люди оправляют в мессенджерах открытки, например, «с добрым утром» или видео с музыкой и цветочками, а также дала советы, как корректно отказаться от таких рассылок.