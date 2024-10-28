В Китае сообщили о сотнях желающих попасть на Украину перебежчиков из КНДР. Они хотят вести психологическую войну

SCMP: перебежчики из КНДР хотят на Украину с целью ведения психологической войны Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, желает попасть на Украину с целью ведения психологической войны против своих бывших товарищей, которые якобы находятся на территории России, пишет китайская газета South China Morning Post.