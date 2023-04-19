Стоило только появиться граммофонам в широкой продаже, как ушлые ребята придумали схему неплохого заработка

Как только патефоны появились в широкой продаже, ушлые ребята придумали схему, как неплохо заработать.
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