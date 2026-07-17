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Порядок, государство

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Трамп завяз. Перед ним три пути, как выбраться из иранского "болота"

Трамп завяз. Перед ним три пути, как выбраться из иранского "болота"

Трамп увяз в иранской войне, пишет 19FortyFive. Планы на блицкриг не сработали. Завершить ее, не получив "вечной войны" на Ближнем Востоке, и как-то решить вопрос Ормузского пролива он сможет только после выборов в Конгресс.

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