Трамп завяз. Перед ним три пути, как выбраться из иранского "болота"

Трамп увяз в иранской войне, пишет 19FortyFive. Планы на блицкриг не сработали. Завершить ее, не получив "вечной войны" на Ближнем Востоке, и как-то решить вопрос Ормузского пролива он сможет только после выборов в Конгресс.
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