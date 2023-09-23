Александр Ляшенко

"Мигранты готовят удар по русским: Москва стоит перед выбором! это перданул аноним по кличке "smi.today", т.е. высрал, а ты читатель бегай по ссылкам,проверяй врёт ли эта падаль аноним по кличке "smi.today".А самому выложить факты ему за падло.и неудивительно,оно же падаль.