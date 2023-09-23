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Мигранты готовят удар по русским: Москва стоит перед выбором

Московский городской пейзаж может скоро стать местом противостояния. .

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;Мигранты готовят удар по русским: Москва стоит перед выбором! это перданул аноним по кличке &quot;smi.today&quot;, т.е. высрал, а ты читатель бегай по ссылкам,проверяй врёт ли эта падаль аноним по кличке &quot;smi.today&quot;.А самому выложить факты ему за падло.и неудивительно,оно же падаль.
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