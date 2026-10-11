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Русская весна

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Глава немецкого региона назвал газ из России столпом благополучия Германии

Глава немецкого региона назвал газ из России столпом благополучия Германии

Поставки российского газа по выгодным ценам на протяжении десятилетий являлись одним из главных столпов, на которых держалось экономическое благополучие Германии, заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.

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