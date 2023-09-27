«Локомотив» обыграл «Автомобилист» в КХЛ

Встреча прошла в Ярославле.автор фото: ХК "Локомотив"Встреча прошла в Ярославле.В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Локомомтив» и екатеринбургский «Автомобилист».
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