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Московский комсомолец в Израиле

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Семь главных международных новостей дня связанных с Израилем

Семь главных международных новостей дня связанных с Израилем

Международные события. главные международные новостт дня связанные с ИзраилемМеждународный уголовный суд (МУС) инициирует внешнее расследование обвинений в сексуальных домогательствах против главного прокурора Карима Хана .

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