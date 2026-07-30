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Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и направил деньги в Eastern Congo Initiative

Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и направил деньги в Eastern Congo Initiative

Актёр Бен Аффлек и рекордсмен телевикторины Jeopardy! Джейми Динстали стали победителями шоу «Кто хочет стать миллионером?» на канале ABC.

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