На Челябинскую область обрушатся снегопады и метели

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, завтра, 28 января в регионе ожидается ухудшение погоды: уже ночью синоптики обещают мокрый снег, сильные осадки.