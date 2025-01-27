На Челябинскую область обрушатся снегопады и метели

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, завтра, 28 января в регионе ожидается ухудшение погоды: уже ночью синоптики обещают мокрый снег, сильные осадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии