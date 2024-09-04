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Камала Харрис попала в неловкую ситуацию. Пыталась провернуть трюк с телефоном, но забыла важную деталь

Камала Харрис попала в неловкую ситуацию. Пыталась провернуть трюк с телефоном, но забыла важную деталь

Кандидат в президенты США Камала Харрис в очередной раз попала в неловкую ситуацию. Она попыталась уйти от вопросов журналистов с помощью трюка с телефоном, но забыла важную деталь: он был подключён к её наушникам.

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