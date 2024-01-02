10 приговоров Украине по итогам 2023 года

Знаете, в чём было главное отличие евроукров от всего остального человечества в прошедшую новогоднюю ночь? В то время, как люди всей планеты поднимали бокалы за исполнение желаний, граждане Украины пили за то, чтобы их исполнившие желания развоплотились наоборот.
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