Более 20 экипажей приняли участие в регате «Севастопольские паруса». Парусный сезон в северных регионах России завершается, но в Севастополе всё ещё сохраняются условия для гонок.
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