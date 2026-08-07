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Премьер Великобритании Бернем считает, что «Ман Сити» выиграет АПЛ, а «Эвертон» займет 7-е место

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем дал прогноз на исход нового сезона АПЛ - На каком месте финиширует « Эвертон »? – На седьмом.

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