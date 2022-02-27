Кожевников раскритиковал Гретцки за предложение отстранить молодежную сборную России от ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал предложение лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира-2022 из-за ситуации с Украиной.