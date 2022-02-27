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Кожевников раскритиковал Гретцки за предложение отстранить молодежную сборную России от ЧМ

Кожевников раскритиковал Гретцки за предложение отстранить молодежную сборную России от ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал предложение лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира-2022 из-за ситуации с Украиной.

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