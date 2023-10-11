Риелтор Зырянова объяснила, как не попасть на мошенников при покупке жилья

Президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова рассказала, что при покупке жилья крайне важно обращаться к проверенным профессиональным риелторам, чтобы не нарваться на мошенников, пишет «ФедералПресс».
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