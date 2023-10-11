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Риелтор Зырянова объяснила, как не попасть на мошенников при покупке жилья

Риелтор Зырянова объяснила, как не попасть на мошенников при покупке жилья

Президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова рассказала, что при покупке жилья крайне важно обращаться к проверенным профессиональным риелторам, чтобы не нарваться на мошенников, пишет «ФедералПресс».

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