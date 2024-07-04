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Приватизация госимущества принесла в бюджет РФ 11 млрд рублей с начала 2024 года

Приватизация госимущества принесла в бюджет РФ 11 млрд рублей с начала 2024 года

Поступления от приватизации госимущества и корпоративных активов в федеральный бюджет России по итогам первой половины 2024 года превысила 11 млрд рублей.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Круговорот бабла в России. распродаются, точнее прихватизируются,  прибыльное народное имущество политико чиновничье, бизнес олигархическим семейным мафиозным кланам, потом деньги от продажи попадают в бюджет, от куда этими семейными кланами вкладываются в приобретенные ими прихватезированными предприятия, под якобы поддержкой бизнеса в России и все у них в шоколаде. А что народ? А средние доходы, зарплаты, пенсии, благосостояние растет как на дрожжах.. То что народ вымирает это издержки реформ и рыночных отношений, простой народ с пенсионерами на макарошках перебьется, а вот им мраморную говядину по статусу положено кушать, укру ложками и не только &quot;заморскую&quot; и т.д., а в среднем мы будет вести ЗОЖ и здоровое питание. Только при этом потребление продовольствия и не только населением падает, как и рождаемость, но не тянут наши верха на производителей осеменителей, да и не барское это дело рождаемость повышать... Так что в среднем в России благосостояние растет, как и экономика выбивается в 5 ведущих в мире, вот только она работает не на процветание России и повышение благосостояния народа, а на обогащение наших мафиозных семейных кланов... Вот как то так...
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