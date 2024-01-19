В декабре 2023 года группа британских мужчин опробовала противозачаточные таблетки, которые разрабатывалась в США последние два десятилетия — и, в отличие от женских таблеток, не содержат гормонов и не приносят побочных эффектов.
Готовы ли мужчины принимать мужские противозачаточные таблетки?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Ограничений ? Каких ограничений с таких случаях? На потенцию это не влияет, а детей многие вообще не хотят по определению". Так чего упираются -то? Не хотят случайных отпрысков , пусть и предохраняются именно от зачатия.
Ответить
20 час.
Владимир Соколов
в чего вы решили, что не влияет на потенцию?))😂 или верите всему что на заборе написано?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии