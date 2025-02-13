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МИД: РФ ответит на усиление военного присутствия США у северных границ

МИД: РФ ответит на усиление военного присутствия США у северных границ

РФ примет ответные меры в связи с усилением американского военного присутствия у своих северных границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу первого европейского департамента российского МИД Артема Студенникова.

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