МИД: РФ ответит на усиление военного присутствия США у северных границ

РФ примет ответные меры в связи с усилением американского военного присутствия у своих северных границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу первого европейского департамента российского МИД Артема Студенникова.
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