Газета.ру

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Кардиолог Васильева: человека должно насторожить артериальное давление выше 130/80

Кардиолог Васильева: человека должно насторожить артериальное давление выше 130/80

Главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева рассказала, что людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80.

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