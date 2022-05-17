Кардиолог Васильева: человека должно насторожить артериальное давление выше 130/80

Главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева рассказала, что людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80.
Главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева рассказала, что людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80.
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