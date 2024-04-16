В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Районный суд города Махачкала в Дагестане принял решение о наложении ареста на два месяца еще на нескольких сотрудников энергетической отрасли в рамках расследования крупных хищений в "Дагэнерго" - филиале компании "Россети Северный Кавказ".
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